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Пеллегрини и Корчок прошли во второй тур выборов президента Словакии

Пеллегрини и Корчок прошли во второй тур выборов президента Словакии

По результатам обработки 98,4% голосов спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини и бывший министр иностранных дел Иван Корчок прошли во второй тур выборов президента республики, набрав 42% и 37% голосов соответственно.

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