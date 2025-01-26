Телеведущая Алина Астровская показала фигуру в откровенном бикини

Звезда "Орла и решки" Алина Астровская показала фигуру в бикини. Телеведущая позировала в откровенном купальнике с ребенком на руках и призналась в личном блоге, что долго не могла принять свое изменившееся после родов тело.
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