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Телеведущая Алина Астровская показала фигуру в откровенном бикини

Телеведущая Алина Астровская показала фигуру в откровенном бикини

Звезда "Орла и решки" Алина Астровская показала фигуру в бикини. Телеведущая позировала в откровенном купальнике с ребенком на руках и призналась в личном блоге, что долго не могла принять свое изменившееся после родов тело.

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