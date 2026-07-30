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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газзаев об отказе сборной Италии от Пирло: «Говорить о политике нет смысла. Если у тренера нет достижений, как он может тренировать национальную команду?»

Валерий Газзаев считает, что решение Итальянской федерации футбола не назначать Андреа Пирло главным тренером сборной на фоне скандала с рекламой FONBET не связано с политикой.

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