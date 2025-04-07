Когда мы стали чужими

ИК Иосиф Калинин Может, Ищенко, в чем-то, и прав. Но, только не мы, русские в России , начали весь этот дележ на своих и чужих. Мы только приняли предложенные нам правила игры. Причем, не сразу приняли. Мы долго пытались образумить жителей Украины. С теми же аргументами, которые сейчас приводит Ищенко. Но ничего, кроме злорадства и ненависти, в ответ не услышали. Помните юную жительницу Донбасса, очарованную майданом, и обратившуюся к нам со стихами собственного сочинения? Как там она говорила: ты не брат мне ни по крови, ни по матери.... Ну, что ж, так, значит так. Так что, поздно спохватился, Ищенко. Все сожжено, растоптано, и восстановлению не подлежит! Впрочем, во второй части своей статьи, Ищенко и сам говорит об этом.

Jolie Начиная от самого понятия «понаехавшие». Мы все таковыми являемся в каком-то поколении.- написал Ростислав Ищенко, который, видим, себя таковым и не считает, но является! Ну вот только гадят они самые - ПОНАЕХАВШИЕ, и это совсем не "все таковые ", о которых рассуждает автор и которые когда-то сотни лет назад переехали из деревни в город. * и вот это: "Остальные, если они знают своих предков, легко обнаружат, что два-три поколения назад те жили совсем в другом месте"..... Знаем мы своих предков, не волнуйся так, автор, но мои предки последние 200 лет никуда не уезжали, кроме Ленинграда и Ленинградской области. Ни на Украину, ни в Грузию или Узбекистан - потому мы никак не можем быть теми "понаехавшими" ,о которых пространно размышляет автор статьи. Понаехавшие это те, кто из Украины в Россию сотнями тысяч уезжал и уезжает до сих пор, кто у нас дома себя хозяином считает и нас, русских, на нашей земле учить пытается как жить и кем себя считать!