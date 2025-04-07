☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 371 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Поплавская
    Коррупционные схемы особенно распространены в структурах МВД, которые должны контролировать миграционные процессы. Не...Долгожданный указ
  • Вячеслав Денисов
    В новой службе прежние продажные кадры установят свои воровские обычаи и всё будет по-прежнему, только называться - п...Долгожданный указ
  • Андрей
    Я помню, когда в Вильнюсе русские вышли на демонстрацию против западных ставленников Саюдиса, во главе которого был т...Когда мы стали чу...

Когда мы стали чужими

Когда мы стали чужими

Ростислав Ищенко *** За последние десять лет я прочитал огромное количество текстов — от претендующих на теоретическую глубину статей до мелочных дискуссий в социальных сетях, посвящённых теме взаимоотношений «коренных» русских и русских, «понаехавших» с окраин империи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИК
Иосиф Калинин
Может, Ищенко, в чем-то, и прав. Но, только не мы, русские в России , начали весь этот дележ на своих и чужих. Мы только приняли предложенные нам правила игры. Причем, не сразу приняли. Мы долго пытались образумить жителей Украины. С теми же аргументами, которые сейчас приводит  Ищенко. Но ничего, кроме злорадства и ненависти, в ответ не услышали.  Помните юную жительницу Донбасса, очарованную майданом, и обратившуюся к нам со стихами собственного сочинения?  Как там она говорила: ты не брат мне ни по крови, ни по матери.... Ну, что ж,  так, значит так.  Так что, поздно спохватился, Ищенко. Все сожжено, растоптано, и восстановлению не подлежит! Впрочем, во второй части своей статьи, Ищенко и сам говорит об этом.
Ответить
10 час.
Jolie
Начиная от самого понятия «понаехавшие». Мы все таковыми являемся в каком-то поколении.- написал  Ростислав Ищенко, который, видим, себя таковым и не считает, но является! Ну вот только гадят они самые -  ПОНАЕХАВШИЕ, и это совсем не &quot;все таковые &quot;, о которых рассуждает автор и которые когда-то сотни лет назад переехали из деревни в город.  *  и вот это: &quot;Остальные, если они знают своих предков, легко обнаружат, что два-три поколения назад те жили совсем в другом месте&quot;..... Знаем мы своих предков, не волнуйся так, автор,  но мои предки последние 200 лет никуда не уезжали, кроме Ленинграда и Ленинградской области. Ни на Украину, ни в Грузию или Узбекистан - потому мы никак не можем быть  теми &quot;понаехавшими&quot; ,о которых пространно размышляет автор статьи. Понаехавшие это те, кто из Украины в Россию   сотнями тысяч уезжал и уезжает до сих пор, кто у нас дома себя хозяином считает и нас, русских, на нашей земле учить пытается как жить и кем себя считать!
Ответить
7 час.
Андрей
Я помню, когда в Вильнюсе русские вышли на демонстрацию против западных ставленников Саюдиса, во главе которого был тогда Лансбергис... Плакаты, флаги... Только эту демонстрацию никто тогда не заметил.. Хотя русскоговорящих в Вильнюсе, именно в Вильнюсе, всегда было больше...  Активое меньшинство, поддерживаемое странами запада и не только морально, но и в финансовом и в силовом плане, приходило к власти не только в Прибалтике, но и в Грузии, в Молдавии, ну и конечно на Украине... И не важно кого больше, сторонников союза с Россией или противников, к власти почти всегда приходили те, кого покупал запад! А Россия в это время демонстративно &quot;не вмешивалась во внутренние дела других стран&quot;! Да, Россия вклалывалась в экономику этих стран, тратя баснословные средства, чтобы иметь дружественных соседей... Но, те-же американцы, купив элиту этих стран, за гораздо меньшие деньги, эти страны сделали своими вассалами... Создав тем самым головную боль России!
Ответить
6 час.
наверх