Уго Брос покинул пост главного тренера сборной ЮАР по футболу

74-летний Уго Брос возглавлял национальную команду с мая 2021 года. Под его руководством сборная ЮАР заняла третье место на Кубке африканских наций в 2023 году и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира 2026 года, уступив в 1/16 финала команде Канады со счётом 0:1.