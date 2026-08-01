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Регионы России

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Уго Брос покинул пост главного тренера сборной ЮАР по футболу

Уго Брос покинул пост главного тренера сборной ЮАР по футболу

74-летний Уго Брос возглавлял национальную команду с мая 2021 года. Под его руководством сборная ЮАР заняла третье место на Кубке африканских наций в 2023 году и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира 2026 года, уступив в 1/16 финала команде Канады со счётом 0:1.

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