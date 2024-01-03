ИИ и роботы в 2023-м: от Сивиллы до Q-Star

В 2017 г. исследователи из университетов Оксфорда и Йеля опубликовали сводный прогноз по темпам развития искусственного интеллекта, опросив более 350 маститых экспертов по этой тематике и усреднив затем полученные ответы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии