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Мировое обозрение

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ИИ и роботы в 2023-м: от Сивиллы до Q-Star

ИИ и роботы в 2023-м: от Сивиллы до Q-Star

В 2017 г. исследователи из университетов Оксфорда и Йеля опубликовали сводный прогноз по темпам развития искусственного интеллекта, опросив более 350 маститых экспертов по этой тематике и усреднив затем полученные ответы.

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