История отечественных технологий: как выглядели первые советские «флешки»

Талантливых инженеров в Советском Союзе было немало. Уже в 80-90-х годах прошлого столетия в стране были разработаны и запущены в производство программируемые калькуляторы, портативные кино- и видео камеры, телевизионные и игровые приставки, компьютеры и даже ноутбук.
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