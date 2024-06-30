Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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История отечественных технологий: как выглядели первые советские «флешки»

История отечественных технологий: как выглядели первые советские «флешки»

Талантливых инженеров в Советском Союзе было немало. Уже в 80-90-х годах прошлого столетия в стране были разработаны и запущены в производство программируемые калькуляторы, портативные кино- и видео камеры, телевизионные и игровые приставки, компьютеры и даже ноутбук.

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