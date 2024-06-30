История отечественных технологий: как выглядели первые советские «флешки»

Талантливых инженеров в Советском Союзе было немало. Уже в 80-90-х годах прошлого столетия в стране были разработаны и запущены в производство программируемые калькуляторы, портативные кино- и видео камеры, телевизионные и игровые приставки, компьютеры и даже ноутбук.