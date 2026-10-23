В Абу-Даби в первой половине ноября пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по вопросам безопасности после мирного урегулирования, при этом не исключено расширение состава участников.
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