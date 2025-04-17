В Омске в любой момент может обрушиться дом №3 в поселке Биофабрика. Он был построен 88 лет назад. В 2019-ом здание признали аварийным, но до сих пор не расселили.
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В Омске в любой момент может обрушиться дом №3 в поселке Биофабрика. Он был построен 88 лет назад. В 2019-ом здание признали аварийным, но до сих пор не расселили.