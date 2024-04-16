Панарин догнал Яшина по количеству набранных очков в НХЛ

Артемий Панарин вышел на 11-е место в списке самых результативных россиян в истории НХЛ. В ночь на 16 апреля в НХЛ прошел матч регулярного чемпионата, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз».