Панарин догнал Яшина по количеству набранных очков в НХЛ

Артемий Панарин вышел на 11-е место в списке самых результативных россиян в истории НХЛ. В ночь на 16 апреля в НХЛ прошел матч регулярного чемпионата, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз».
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