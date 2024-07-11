Взгляд на крах системы глазами Колокольцева: От советской милиции до современной полиции

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Boris Voronin

Ещё мае 2024 года я крайне разочаровался решениями Президента РФ по поводу персоналий в новом Правительстве!!! Практически, Народу РФ больше нечего ждать, чиновничий олигархический капитализм в России - ПОБЕДИЛ... Мнение здравой и думающей образованной и профессионально понимающей экономику государственного строения части Народа, тех кто реально болеет о будущем страны - ПРОИГНОРИРОВАНО!!! Никакого реального развития НАУКИ, ЗДРОВХРАНЕНИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ ждать больше нет смысла... ВСЁ осталось на своих местах - распил бюджетов ВСЕХ уровней чиновники при власти будут ПРОДОЛЖАТЬ...!!! ОСНОВНУЮ причину ВСЕХ бед Великой России заключающейся в том, что нам навязали КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ путь развития, ФАКТИЧЕСКИ в стране государственный чиновничье олигархический капитализм с САМЫМИ грязными условиями ОБОЛВАНИВАНИЯ и финансового ПОРАБОЩЕНИЯ Народных масс!!! Власть имущие ВРУТ и не признают, что основные выгода получатели в стране ТОЛЬКО ЧИНОВНИКИ...!!! Гарант Конституции боится ПРИЗНАТЬ, что более 30 лет экономику, внутреннюю политику выстраивали чиновники ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО под свои меркантильные интересы!!! В России возник устойчивый альянс СРАЩИВАНИЕ чиновников и крупного капитала...!!! Что делают с Русским Народом олигархи и связанные коррупционными взаимоотношениями чиновники по методичкам англосаксов??? Тоже самое как эта крылатая фраза из статьи: "Твори нищету. Из нищего можно кроить кого угодно." Чиновничье олигархический капитализм угробит Великую Россию!!!... России СРОЧНО НУЖНА ИДЕОЛОГИЯ!!! Россия - Великая ДЕРЖАВА, основной ценностью Державы являются ГРАЖДАНЕ страны!!! ЗАЩИТА Отечества, забота о интеллектуальном РАЗВИТИИ - бесплатное образование и поддержании здоровья Нации - бесплатная медицина, создание ВСЕХ условий для гармоничного развития общества и личности - вот ОСНОВА движения к процветанию!!! После 2014 года Россия попала в клещи настоящего политического момента и пока ДЕРЖИТСЯ!!! Только ИЗМЕНЕНИЕ Конституции РФ в пользу Народонаселения страны позволит России ВЫЖИТЬ!!! ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 1. ИДЕОЛОГИЯ - Россия, это Великая Многонациональная Неделимая Страна с ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ РАЗВИТИЯ создаёт социально справедливое государство для СВОЕГО НАСЕЛЕНИЯ; 2. ст.9 ч.2 - ПОЛНАЯ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВСЕХ природных ресурсов РС (земля, недра, водные и лесные ресурсы и т.д.); 3. 100% НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ: банковской системы, тяжёлой промышленности, транспорта, энергетики, СВОБОДА частной инициативы и предпринимательства направленной на благосостояние России, СПРАВЕДЛИВОСТЬ в части распределения валового национального дохода, БЕСПЛАТНЫЕ: образование, медицинское обслуживание, социальная защита ДЕТЕЙ, ПЕНСИОНЕРОВ, инвалидов!!! Власть имущие чиновники, проплаченные политологи и журналисты: "Хватит всем ВРАТЬ!!!" В России Государственный чиновничье олигархический капитализм, где чиновники срослись с олигархами на основе личных корыстных интересов...!!! И ВСЕХ их это устраивает, всех кроме Народа!!! НАЗОВИТЕ ВЕЩИ СВИМИ ИМЕНАМИ, ХВАТИТ ЮЛИТЬ!!! Русский дух и состояние души Российского Народа, не власть имущих, а именно простого истинно Русского Народа – это СПРАВЕДЛИВОСТЬ и СОСТРАДАНИЕ!!! ВДУМАЙТЕСЬ - Русский Народ - это более 300 национальностей, в основе глубинной СУТИ не стяжательство, а стремление к ИСТИНЕ и СПРАВЕДЛИВОСТИ и это ОСНОВА ЕДИНЕНИЯ!!! А мы что мы имеем??? Правительство и ГД РФ в БОЛЬШИНСТВЕ случаев не слышат глас Народа, а так-же на постоянной основе защищает и обслуживает интересы крупного частного капитала!!! Главная и ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА - это существующий Государственно-чиновничий капитализм, при котором ВСЯ верхушка властных структур на основе личных коммерческо-корыстных интересов создаёт законы и проводит государственную политику, что по своей СУТИ является ПРЕСТУПЛЕНИЕМ против Народа и суверенитета РФ!! СССР было самым развитым в научном и техническом направлениях государством со справедливым социальным обеспечением граждан, отсутствовали: безработица, нищее население, каждый гражданин имел право на 100% бесплатное образование и медицинское обслуживание!!! Что принёс правящий класс новой России??? Чиновничье олигархический капитализм с воровством народных бюджетных денег, безработицей, платными медициной и образованием, обнищание народных масс!!! Процветают исключительно только класс чиновников и олигархи... СВО выпятило ВСЮ подноготную существующего строя: Пресса палец обсасывает всякую мерзость на десять раз - бумагу марают!!! Не по-мужски как-то... Сказал мужик правду и не хрен её на десять раз превращать в грязное бельё!!! Причина ПРОСТА за 32 года промышленность СССР разорвали в клочья, оставшиеся КРОХИ тяжело перестроить на оборону военного времени... ПРИЧИНА - повальная чубайтизация предприятий ВПК, а олигархи без приличного профита работать на благо Родины не только не хотят, но и НИКОГДА не будут!!! При Государственном чиновничье-олигархическом капитализме НЕТ места для ПАТРИОТИЗМА!!!