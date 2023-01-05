Минобороны РФ: украинская армия потеряла до 60 бойцов на Донецком направлении

Российские военные продолжают наступательные действия на Донецком направлении в ходе спецоперации. В Минобороны РФ рассказали, что за прошедшие сутки российской армией были поражены подразделения 110-й и 79-й бригад ВСУ.
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