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Минобороны РФ: украинская армия потеряла до 60 бойцов на Донецком направлении

Минобороны РФ: украинская армия потеряла до 60 бойцов на Донецком направлении

Российские военные продолжают наступательные действия на Донецком направлении в ходе спецоперации. В Минобороны РФ рассказали, что за прошедшие сутки российской армией были поражены подразделения 110-й и 79-й бригад ВСУ.

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