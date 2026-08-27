Спасение раненного тюленя-ларгу в Приморье

Обнаружение и наблюдение за тюленем В Приморском крае специалисты центра реабилитации морских млекопитающих «Тюлень» занимаются спасением тюленя-ларгу, который получил ранения винтами судна у островов в заливе Петра Великого.
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