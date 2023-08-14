Будут обсуждаться двусторонние отношения, украинский вопрос и зерновая сделка Анкара ожидает, что президент России Владимир Путин в ближайшее время приедет в страну с дипломатическим визитом.
Турция ожидает Путина с визитом в ближайшее время
Комментарии
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ТШ
Татьяна Шаблий
Зачем Путину ехать в Турцию Зачем риск,с Турции ничего нельзя спросить,живут с расчётом на себя ,о чем можно с ними договариваться?
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17 час.
SM
Svetlana Malovik
Вот пусть Эрдоган и приезжает. Незачем Путину туда ехать! Ещё чего!!!
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17 час.
Надежда Белугина
Нашему президенту дома начатых дел полно. Помним дипломата. которого из-за спины... Тут не до мальчишества...
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13 час.
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