Путин поздравил с днем рождения ученого-ядерщика Евгения Велихова

Wikimedia/Пресс-служба Президента России Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Евгения Велихова — академика РАН, почетного президента Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт".
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