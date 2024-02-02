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Путин поздравил с днем рождения ученого-ядерщика Евгения Велихова

Путин поздравил с днем рождения ученого-ядерщика Евгения Велихова

Wikimedia/Пресс-служба Президента России Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Евгения Велихова — академика РАН, почетного президента Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт".

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