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Главный муфтий Узбекистана скончался в Москве

Главный муфтий Узбекистана скончался в Москве

t.me/muslimuzportal Председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), главный муфтий страны Усмонхон Алимов умер в возрасте 71 года в Москве во время лечения от легочного и сосудистого заболеваний, сообщает в воскресенье пресс-служба УМУ.

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