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Foreign Policy: Байден должен создать прецедент — и смело украсть деньги России!

Foreign Policy: Байден должен создать прецедент — и смело украсть деньги России!

Елена  Панина Американские аналитики Максимилиан Хесс и Кэри Мотт, раздумывая о том, что бы ещё плохого сделать России, предлагают Байдену использовать оставшиеся недели полномочий, чтобы создать прецедент — присвоить те активы РФ, которые доступны США.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Бывают же на свете идиоты, которым в школе забыли рассказать, что бумеранг, оружие, которое всегда прилетает туда, откуда вылетело, а ящик Пандоры легко открыть, но потом он не закрывается.
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14 час.
BV
Boris Voronin
В РФ не должно быть ни одного квадратного метра, ни одного грамма полезных ископаемых или других ресурсов, никакого  недвижимого имущества, ДАЖЕ одного гвоздя, принадлежащих америкосам и гейропейцам!!!
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11 час.
Кошмар
Похоже, что эти 50 миллиардов долларов, это гробовые для Украины.
Ответить
8 мин.

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