Foreign Policy: Байден должен создать прецедент — и смело украсть деньги России!

Людмила Свириденко Бывают же на свете идиоты, которым в школе забыли рассказать, что бумеранг, оружие, которое всегда прилетает туда, откуда вылетело, а ящик Пандоры легко открыть, но потом он не закрывается.

BV Boris Voronin В РФ не должно быть ни одного квадратного метра, ни одного грамма полезных ископаемых или других ресурсов, никакого недвижимого имущества, ДАЖЕ одного гвоздя, принадлежащих америкосам и гейропейцам!!!