Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента

Парламент Республики Корея объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Об этом 14 декабря заявил спикер парламента У Вон Сик, оглашая результаты голосования по этому вопросу, прямую трансляцию ведет телеканал MBC.
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