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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бедард забросил решающую шайбу в матче против «Айлендерс» на 59:06. Он повторил рекорд «Чикаго» по победным голам для игроков до 20 лет – 5

Форвард «Чикаго» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (5:3) и был признан 2-й звездой встречи.

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