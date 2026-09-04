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Тверские священнослужители отправили в зону СВО воду, медикаменты и снаряжение

Тверские священнослужители отправили в зону СВО воду, медикаменты и снаряжение

Тверская епархия направила очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО. В конце августа Отдел социального служения Тверской епархии завершил формирование и отгрузку очередной партии гуманитарной помощи, предназначенной для поддержки участников специальной военной операции и жителей пострадавших регионов.

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