Владимир Путин готовится ко встрече с новым президентом Ирана на саммите БРИКС в октябре

Масуду Пезешкиану направили приглашение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Президент России Владимир Путин готовится провести встречу с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре, у иранской стороны есть действующее приглашение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии