Владимир Путин готовится ко встрече с новым президентом Ирана на саммите БРИКС в октябре

Масуду Пезешкиану направили приглашение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Президент России Владимир Путин готовится провести встречу с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре, у иранской стороны есть действующее приглашение.