Politico: США хотят, чтобы Зеленский обуздал враждебный настрой к России

Президент США Дональд Трамп и его команда по-прежнему убеждены, что конфликт на Украине может быть урегулирован в ближайшее время, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя администрации Трампа.
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