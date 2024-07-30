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Астроном Кошман: сближение Юпитера и Марса можно будет увидеть 14 августа

Астроном Кошман: сближение Юпитера и Марса можно будет увидеть 14 августа

Москвичи смогут понаблюдать за сближением Марса и Юпитера невооруженным глазом в середине августа. Об этом "Москве 24" рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

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