Продюсер Дзюник: Пугачева могла унаследовать антиквариат от Стефановича

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Комментарии
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СБ
Слава Белый
Да конфискуйте уже у этой шоблы предателей всё имущество и делу конец. Где там у неё домик в деревне? Соседи чё стесняются? Давно бы по-соседски экспроприацией занялись. Кто картинку, кто картонку, кто пульт от телевизора. Глядишь и нечего будет тащить за кордон. Не тяжким трудом заработала миллиарды поди? Трудом то сотни лет пахать надо.
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