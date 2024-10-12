Имеющаяся у певицы Аллы Пугачевой коллекция антиквариата могла быть оставлена ей в наследство бывшим мужем - продюсером Александром Стефановичем, предположил в беседе с NEWS.
Продюсер Дзюник: Пугачева могла унаследовать антиквариат от Стефановича
Комментарии
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СБ
Слава Белый
Да конфискуйте уже у этой шоблы предателей всё имущество и делу конец. Где там у неё домик в деревне? Соседи чё стесняются? Давно бы по-соседски экспроприацией занялись. Кто картинку, кто картонку, кто пульт от телевизора. Глядишь и нечего будет тащить за кордон. Не тяжким трудом заработала миллиарды поди? Трудом то сотни лет пахать надо.
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