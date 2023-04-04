Информационный марафон - стартуем

22 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Если лишить англосаксов размещать по всему миру свои ракетные базы . Так скажите пожалуйста , зачем все странам приоб...Фил Батлер: Эконо...
  • Юрий Золотарев
    "Кроме того: я считаю, что Карфаген (УРкаина) должен быть разрушен!". Ибо: ДБЛ, БЛД!!!Инсайд из Белого ...
  • Андрей Тихонов
    Насобиратьмешок клещей и высыпать в японииНаследники японск...

Подводные камни цифровой валюты: Первой рухнет система здравоохранения

Подводные камни цифровой валюты: Первой рухнет система здравоохранения

Тирания ВОЗ — дорога к тоталитарному мировому правительству? Ну, уж нет!Для осуществления «Великой перезагрузки», известной как Повестка дня ООН на период до 2030 года, готовятся два вида абсолютного контроля — смирительная рубашка и полный контроль через программируемую цифровую валюту центральных банков (Central Bank Digital Currency, CBDC), а также всепоглощающая тирания ВОЗ в области здравоохранения, превосходящая национальные конституционные права и суверенитет наций в том, что касается мер в области здравоохранения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх