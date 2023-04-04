Подводные камни цифровой валюты: Первой рухнет система здравоохранения

Тирания ВОЗ — дорога к тоталитарному мировому правительству? Ну, уж нет!Для осуществления «Великой перезагрузки», известной как Повестка дня ООН на период до 2030 года, готовятся два вида абсолютного контроля — смирительная рубашка и полный контроль через программируемую цифровую валюту центральных банков (Central Bank Digital Currency, CBDC), а также всепоглощающая тирания ВОЗ в области здравоохранения, превосходящая национальные конституционные права и суверенитет наций в том, что касается мер в области здравоохранения.