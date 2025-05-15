Европейские военные контингенты метят в ключевые регионы, включая Запорожье и Херсон, уже включённые в состав России.
В США всё решили: Запад "забирает" Харьков, Киев и Одессу. "Россия капитулировала"
Комментарии
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аг
александр град
Миротворческий контингент говорите. Наивные - вот и определились мы с 3 походом русской армии: Украина, Польша, Германия, Франция и Великобритания. Другие не при деле. США выйдет из этого круга как только начнется заварушка.
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18 час.
Vladimir Lioubimcev
Посмотрим, до чего договорятся....
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13 час.
Юрий Николаев
Блин! Ну ажно пищат напрашиваются на "Орешник" по берлину, парижу и лондону!!!
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1 час.
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