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Политический вестник

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Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    Блин! Ну ажно пищат напрашиваются на "Орешник" по берлину, парижу и лондону!!!В США всё решили:...
  • Vladimir Lioubimcev
    Посмотрим, до чего договорятся....В США всё решили:...
  • александр град
    Миротворческий контингент говорите. Наивные - вот и определились мы  с 3 походом русской армии: Украина, Польша, Герм...В США всё решили:...

В США всё решили: Запад "забирает" Харьков, Киев и Одессу. "Россия капитулировала"

В США всё решили: Запад "забирает" Харьков, Киев и Одессу. "Россия капитулировала"

Европейские военные контингенты метят в ключевые регионы, включая Запорожье и Херсон, уже включённые в состав России.

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Комментарии
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аг
александр град
Миротворческий контингент говорите. Наивные - вот и определились мы  с 3 походом русской армии: Украина, Польша, Германия, Франция и Великобритания. Другие не при деле. США выйдет из этого круга как только начнется заварушка.
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18 час.
Vladimir Lioubimcev
Посмотрим, до чего договорятся....
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13 час.
Юрий Николаев
Блин! Ну ажно пищат напрашиваются на &quot;Орешник&quot; по берлину, парижу и лондону!!!
Ответить
1 час.
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