Депутат Вишневский: карьерный рост судьи Демяшевой это ответ сторонникам Скочиленко

После рекомендации Квалификационной коллегии судей назначить судью Оксану Демяшеву на должность зампредседателя Калининского районного суда, у группы поддержки художницы Александры Скочиленко не остается никаких вариантов для противостояния.
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