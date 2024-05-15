Актриса Ангелина Стречина рассказала, что ее позвали замуж в общепите

Звезда "Триггера" Ангелина Стречина призналась, что ее позвали замуж в ресторане "Вкусно – и точка". Она похвасталась очередным предложением от своего супруга, показав коробку от ювелирного бренда Tiffany & Co среди заказанных блюд фастфуда.
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