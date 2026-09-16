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Крах гривны и еда за границей: что ждёт Украину зимой

Крах гривны и еда за границей: что ждёт Украину зимой

Украину ждёт настоящий голод: об этом заговорили и в экспертном сообществе, и в СМИ после того, как стали появляться видео и фотографии пустых полок в украинских супермаркетах.

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