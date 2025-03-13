Театр абсурда
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Театр абсурда

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Чем грозят России поиски вне СНГ новых стран-поставщиков трудовых мигрантов?

Чем грозят России поиски вне СНГ новых стран-поставщиков трудовых мигрантов?

Александр ШУСТОВ  Выступая 5 марта на расширенной коллегии МВД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости принять в этом году обновленную концепцию миграционной политики, в которой будут учтены все существующие в этой сфере угрозы.

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