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Царьград

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«Самолет» удвоил допвыпуск облигаций до 6 млрд рублей

«Самолет» удвоил допвыпуск облигаций до 6 млрд рублей

ГК «Самолет» 15 сентября увеличила планируемый объем дополнительного выпуска облигаций серии 002Р-05 с 3 млн до 6 млн бумаг и одновременно продлила срок их размещения до 16 ноября 2026 года.

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