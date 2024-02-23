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Volkswagen и Audi отзовут более 260 тыс. автомобилей из-за риска возгорания

Volkswagen и Audi отзовут более 260 тыс. автомобилей из-за риска возгорания

Компании Volkswagen и Audi отзовут для ремонта 261 тыс. автомобилей. Об этом сообщает autoblog.com. Отмечается, что у попавших под отзыв автомобилей на заводе-изготовителе могли установить бракованный уплотнитель топливного насоса, который расположен внутри бака.

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