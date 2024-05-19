МЧС России направит спасателей для помощи в поисках вертолета Раиси

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову направить команду российских спасателей в Иран для оказания помощи в поисках совершившего жесткую посадку вертолета, в котором находился президент Эбрахим Раиси.
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