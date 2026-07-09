В муниципалитетах Крыма создали комиссии для оперативного оформления выплат пострадавшим от ЧС

В муниципалитетах Республики Крым созданы специальные комиссии, которые помогут жителям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, оперативно оформить необходимые документы для получения компенсационных выплат.
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