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Крымская газета

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В муниципалитетах Крыма создали комиссии для оперативного оформления выплат пострадавшим от ЧС

В муниципалитетах Крыма создали комиссии для оперативного оформления выплат пострадавшим от ЧС

В муниципалитетах Республики Крым созданы специальные комиссии, которые помогут жителям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, оперативно оформить необходимые документы для получения компенсационных выплат.

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