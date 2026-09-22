Дорогая администрация города Донецка, ты для кого включаешь электричество ночью и утром, чтобы выключать его, когда люди приходят с работы? Второй день на Петровке невозможно ни отдыхать, ни работать.
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