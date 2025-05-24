Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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RT: в Харькове, Чернигове, Киеве, Одессе и Николаеве произошли взрывы

RT: в Харькове, Чернигове, Киеве, Одессе и Николаеве произошли взрывы

В пяти украинских городах произошли взрывы. Об этом сообщает RT со ссылкой на мониторинговые группы. По информации журналистов, взрывы слышны в Харькове, Чернигове, Киевской области, а также в Киеве, Одессе и Николаеве.

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