RT: в Харькове, Чернигове, Киеве, Одессе и Николаеве произошли взрывы

В пяти украинских городах произошли взрывы. Об этом сообщает RT со ссылкой на мониторинговые группы. По информации журналистов, взрывы слышны в Харькове, Чернигове, Киевской области, а также в Киеве, Одессе и Николаеве.
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