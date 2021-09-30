Россиянам назвали отрасли с наибольшим темпом роста зарплат

За последние десять лет номинальные зарплаты росли во всех отраслях российской экономики, однако повышались они разными темпами, сообщают «Известия» со ссылкой на доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольгу Лебединскую.
За последние десять лет номинальные зарплаты росли во всех отраслях российской экономики, однако повышались они разными темпами, сообщают «Известия» со ссылкой на доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольгу Лебединскую.
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