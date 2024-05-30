"Ъ": суд рассмотрит дело двух разведчиков, похитивших девушку

Дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и убийстве девушки из Луганской народной республики (ЛНР), перешло в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии