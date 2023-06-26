Заноза

13 982 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Юрий Селиванов: «Патриоты» на службе у супостата

Юрий Селиванов: «Патриоты» на службе у супостата

Если кто-то думал, что вчерашние события в России, едва не ставшие полноценной гражданской войной с миллионами жертв, остановленной буквально в последний момент, удостоятся хотя бы пары добрых слов от  телеграммных «спецвоенкоров»,  тот сильно ошибался Источник изображения: соцсети Сегодня с утра начался такой обвальный срач на головы всех подряд и кого попало, и в первую очередь, ясен пень, на министерство обороны РФ,  которое и там недосмотрело и здесь проморгало, как будто Пригожин уже в Кремле и все дерутся за место возле его трона.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх