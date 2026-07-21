От свердловской окраины до закрытого поместья: почему Александр Малинин отдалился от старших детей и скрывает прошлое

Сегодня его имя ассоциируется с изысканными смокингами, романсами и закрытым загородным поместьем. Однако за парадным образом скрывается долгий путь от окраины Свердловска до главных концертных залов страны, омрачённый тяжёлыми семейными конфликтами и полным разрывом с прошлым.