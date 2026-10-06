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Царьград

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Пьяный ревнивец 22 раза ударил ножом бабушку сына в Котласе

Пьяный ревнивец 22 раза ударил ножом бабушку сына в Котласе

В Котласе 33-летний местный житель 16 июля, будучи пьяным, напал с двумя ножами на бабушку своего сына и нанёс ей не менее 22 ударов в голову, шею и грудную клетку, после чего незаконно проник в её квартиру по найденным ключам.

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