Глава "Србиягаза": Сербия хочет нарастить объемы поставок газа из РФ

Сербия хочет нарастить объемы поставок газа из России. В этом страна рассчитывает на сотрудничество с "Газпромом", заявил гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович.
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