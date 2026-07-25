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Интервью руководителя следственного управления Дмитрия Позовского в эфире телеканала «Россия 24. Иваново»

Интервью руководителя следственного управления Дмитрия Позовского в эфире телеканала «Россия 24. Иваново»

Интервью руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ивановской области Дмитрия Позовского, приуроченное ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации, вышедшее в эфире телеканала «Россия 24.

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