Интервью руководителя следственного управления Дмитрия Позовского в эфире телеканала «Россия 24. Иваново»

Интервью руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ивановской области Дмитрия Позовского, приуроченное ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации, вышедшее в эфире телеканала «Россия 24.
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