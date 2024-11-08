Директор ТНТ Канделаки: Дмитрий Дюжев сыграл Байдена и Трампа в новом сериале

Директор ТНТ Тина Канделаки намекнула в своем Telegram-канале, что актер Дмитрий Дюжев появится в сериале "Гудбай" не только в образе экс-президента США Джо Байдена, но и сыграет новоизбранного американского лидера Дональда Трампа.