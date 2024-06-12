🇮🇷🇦🇲🇦🇿🇹🇷 В Иране вновь заявили о неприемлемости т.н. «Зангезурского коридора», который должен связать Турцию и Азербайджан через Сюникскую область Армении.
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🇮🇷🇦🇲🇦🇿🇹🇷 В Иране вновь заявили о неприемлемости т.н. «Зангезурского коридора», который должен связать Турцию и Азербайджан через Сюникскую область Армении.
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