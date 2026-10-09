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Backtest with Time in mind !

Backtest with Time in mind !

Backtest with Time in mind ! Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Dec 2026) CME_MINI:MESZ2026 Santi_S It is way easier to backtest when you have the "Daily & Weekly Range Dividers (Custom Timezone)" indicator on your chart.

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