Backtest with Time in mind ! Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Dec 2026) CME_MINI:MESZ2026 Santi_S It is way easier to backtest when you have the "Daily & Weekly Range Dividers (Custom Timezone)" indicator on your chart.
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