BAIC приготовила для России две внедорожных новинки

В первом полугодии 2024-го на российский рынок выйдет среднеразмерный внедорожник BJ40 с дизельным двигателем, а ближе к концу года к нему присоединится совершенно новая модель — рамный внедорожник BAIC BJ60.
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