Сафиуллин пробился во второй круг турнира в Майами

Роман Сафиуллин обыграл Диего Шварцмана и вышел во второй круг турнира в Майами. Ранним утром 22 марта (мск) в Майами (штат Флорида, США) завершился матч первого круга хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Роман Сафиуллин встречался с Диего Шварцманом.