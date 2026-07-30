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ГТРК Татарстан

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Из Казани в Анталью запустят дополнительные рейсы до конца октября

Из Казани в Анталью запустят дополнительные рейсы до конца октября

Авиакомпания AZUR air с 30 июля увеличила частоту полетов из Казани в Анталью. Дополнительные рейсы будут выполняться по четвергам до окончания летнего расписания — 25 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.

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