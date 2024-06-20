На телеэкраны выходит сериал «Приставы» с последней ролью Анастасии Заворотнюк

Выход первой серии запланирован на 24 июня.24 июня на телеканале НТВ выходит детективный сериал «Приставы» с последней ролью актрисы Анастасии Заворотнюк, после продолжительной борьбы скончавшейся от рака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии